Avrupalı Bakanlardan Rus Vizesine Kısıtlama Talebi - Son Dakika
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Avrupalı Bakanlardan Rus Vizesine Kısıtlama Talebi

04.06.2026 17:54
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11 Avrupa ülkesi bakanları, Rus vatandaşlarına yönelik vize tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Avrupalı 11 ülkenin bakanları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna gönderdikleri ortak mektupla, Rus vatandaşlarına yönelik daha kısıtlayıcı ve bağlayıcı vize tedbirleri alınmasını talep etti.

Polonya, İsveç, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç ve İzlandalı bakanlar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Magnus Brunner'e gönderdikleri ortak mektupta, Rus vatandaşlarına yönelik daha kısıtlayıcı ve bağlayıcı Schengen vize tedbirleri alınmasını istedi.

Ukrayna'daki savaş sürerken Avrupa'da tatil yapan Rus turist sayısındaki artışın ciddi endişe yarattığı belirtilen mektupta, AB ile Rusya arasındaki vize kolaylığı anlaşmasının 2022'de askıya alınmasına rağmen uygulamanın üye ülkeler arasında eşit şekilde hayata geçirilmediği, bunun da "önemli bir eksiklik" oluşturduğu ifade edildi.

Mektupta, "Jeopolitik çatışma dönemlerinde AB'nin gücü birliğinde yatmaktadır. Ortak dış ve güvenlik politikamızın güvenilirliği ile kabul ettiğimiz kısıtlayıcı tedbirlerin etkinliği açısından uyumlu ve koordineli bir yaklaşım şarttır." değerlendirmesine yer verildi.

Rus vatandaşlarına 2025'te turizm amacıyla 477 bin 878 Schengen vizesi verildiğine ve bunların önemli bölümünün çok girişli vizeler olduğuna işaret edildi.

Bu durumun, AB Komisyonunun Rus vatandaşlarının zorunlu olmayan seyahatlerine karşı daha katı bir yaklaşım benimsenmesi yönündeki tavsiyeleriyle çeliştiği kaydedildi.

Mektupta, Schengen Bölgesi'ne kolay erişimin güvenlik risklerini artırdığı belirtilerek, Ukrayna'ya karşı savaşta görev yapmış yüz binlerce Rus askerinin Avrupa'ya giriş ihtimalinin endişe verici olduğunun altı çizildi.

Ayrıca farklı ülkelerin farklı vize politikaları uygulamasının "vize alışverişine" yol açtığı ve Schengen Bölgesi'nin genel güvenliğini tehlikeye attığı savunuldu.

Mektupta, Rus vatandaşlarına yönelik daha sıkı bir vize politikasının Schengen Bölgesi'nin güvenliği ve bütünlüğünün korunması açısından gerekli olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupalı Bakanlardan Rus Vizesine Kısıtlama Talebi - Son Dakika

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