Avrupalı havayolları, jet yakıtı krizini gerekçe göstererek düzenlemelerin geri çekilmesini istiyor

Avrupalı havayolu şirketleri, jet yakıtı fiyatlarındaki krizi gerekçe göstererek İngiltere ve AB'den bir dizi düzenlemenin geri çekilmesini talep ediyor. Bunlar arasında ücretsiz kabin bagajı hakkı, çevresel ödemeler ve yolcu tazminat sistemlerindeki değişiklikler yer alıyor. Sektör, mevcut kuralların Avrupalı taşıyıcıları dezavantajlı duruma düşürdüğünü savunuyor.

Wizz Air CEO'su József Váradi, yakıt kıtlığı nedeniyle uçuş iptallerinde tazminat ödeme zorunluluğunun askıya alınması gerektiğini söyledi. EasyJet ve Lufthansa da yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle zarar açıkladı veya uçuş iptal etti. Sektör, ayrıca 'tankering' kurallarının değiştirilmesini ve havaalanı slotları için 'kullan ya da kaybet' kuralından muafiyet talep ediyor.

AB Komisyonu, geçici esnekliklere izin verebileceğini ancak kalıcı değişikliklere sıcak bakmadığını belirtti. Portekiz gibi ülkeler, yüksek yakıt fiyatlarının turizme etkisinden endişe duyuyor.