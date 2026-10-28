Avrupalı liderler 46 kişinin öldüğü İspanya'daki tren kazasına destek mesajı verdi

Avrupalı liderler, İspanya'da Madrid- Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kazayla ilgili destek ve dayanışma mesajları verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, haberden derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da haberi derin bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

AB Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'nın Toledo kentinde meydana gelen trajik tren kazası büyük üzüntü yarattı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm sevdiklerine en derin taziyelerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen haftalık Başbakan'a Sorular oturumunda İspanya'da yaşanan tren kazasına değindi.

Burnham, düşüncelerinin bu sabah yaşanan kazadan etkilenenlerle olduğunu aktararak "Başsağlığı dileklerimizi iletmek ve verebileceğimiz desteği sunmak için Başbakan Pedro Sanchez ile temas halindeyim." dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da kazadan dolayı derinden sarsıldığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralılara ve yakınlarına desteğini iletti.

Prevot, İspanya'nın, Belçika'nın tam dayanışmasına güvenebileceğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya hükümeti, Toledo yakınlarındaki trajik tren kazasının ardından bu zor zamanda, İspanya ve İspanyol halkının yanındadır. Benim ve hükümetimizin tüm üyelerinin düşünceleri, hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralılar ve kurtarma çalışmalarında aralıksız görev yapan herkesle birliktedir." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, düşüncelerinin, İspanya'daki korkunç tren kazasında hayatını kaybedenler, yaralananlar ve aileleriyle birlikte olduğunu kaydetti.

Macron, Fransa'nın İspanya halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X'ten yaptığı paylaşımda, İspanya'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.

Nawrocki, Polonya'nın İspanyol halkının acısını paylaştığını ve düşüncelerinin bu trajediden etkilenenlerle olduğunu dile getirdi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de X'teki paylaşımında, İspanya'da meydana gelen tren kazası nedeniyle üzüntüsünü ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Sikorski, yaralılara acil şifalar diledi ve Polonya'nın bu zor zamanda İspanya ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, X'ten yaptığı paylaşımda, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'e taziyelerini iletti.

Nauseda, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu ve Litvanya'nın İspanya halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics de X'teki paylaşımında tren kazası nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu ve Letonya'nın, İspanya ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, İspanya'daki tren kazası nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi ve kazadan etkilenen herkese destek mesajı verdi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, X hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Kazanın kurbanları, aileleri ve yaralılarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Parmelin, "İsviçre, bu zor zamanlarda İspanya ve İspanyol halkının yanındadır ve tam dayanışma içerisindedir. Sahada seferber olan kurtarma ekiplerine de minnettarım." ifadelerine yer verdi.

İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 46 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaza nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderleri gün içindeki programlarını iptal etmişti.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.