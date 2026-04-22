Avukat Ali Eryılmaz'a Suç Duyurusu
Avukat Ali Eryılmaz'a Suç Duyurusu

22.04.2026 18:30
Narin Güran cinayetinin tutuklu sanığı avukatının ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın babasının avukatı Burcu Aslan, cinayetin tutuklu sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın avukatlarından Ali Eryılmaz'ın kendisine sosyal medyadan "Adresini ver sana kerhane tatlısı göndereyim" şeklindeki ifadeleri kullanması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetinin tutuklu sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz hakkında, Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın avukatı Burcu Aslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "kamu görevlisine hakaret" suçundan, aynı zamanda Eryılmaz'ın kayıtlı olduğu Ankara 2 No'lu Baro'ya da 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa bağlı olarak "meslek etiğine aykırı davranışlarda bulunduğu" gerekçeleriyle başvurular yaparak, suç duyurusunda bulundu.

"Hukuk mesleğinin temel değerlerine yönelik açık bir saldırıdır"

Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde avukatlar basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu adına Rabia Kozan yaptı. Kozan, "Avukat Ali Eryılmaz'ın meslektaşımız Avukat Burcu Aslan hakkında X platformunda sarf ettiği 'Sana kerhane tatlısı göndereyim' şeklindeki ifadeleri, yalnızca şahsi bir saygısızlık örneği değil; aynı zamanda hukuk mesleğinin temel değerlerine yönelik açık bir saldırıdır" dedi.

Avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün teminatı ve etik sorumlulukların en üst düzeyde gözetildiği bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Kozan, "Avukatlık mesleğini icra eden kişilerin, toplumsal cinsiyet eşitliğine, insan onuruna ve meslektaş dayanışmasına aykırı, aşağılayıcı ve cinsiyetçi ifadeler kullanması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Cinsiyetçi, aşağılayıcı ve nefret içeren her türlü söylemin karşısında durmaya devam edeceğiz"

Kozan, açıklamaya şöyle devam etti:

"Bahsi geçen ve kamu önünde dile getirmekten hicap duyduğumuz ifadeler kadınlara yönelik sistematik ayrımcılığı normalleştiren, şiddet ve nefret dilini besleyen bir zihniyetin ürünüdür. Bir avukatın meslek etiğini hiçe sayan bu ifadeleri kullanması avukatlık yeminine aykırı olduğu gibi yalnızca hedef alınan kişiyi değil, tüm toplumun adalet duygusunu zedelemektedir."

Hiç kimse, mesleki unvanını bir kalkan gibi kullanarak ayrımcı, aşağılayıcı ve taciz diline varan söylemlerde bulunma hakkına sahip değildir. Bu tür ifadeler karşısında sessiz kalmak, onları meşrulaştırmak anlamına gelir.

Bu nedenle Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığı'nın bu şahıs hakkında gerekli disiplin sürecini derhal başlatması ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde bilgi vermesi elzemdir. Bizler, hukukun üstünlüğüne, eşitliğe ve insan onuruna bağlı Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu olarak; cinsiyetçi, aşağılayıcı ve nefret içeren her türlü söylemin karşısında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Basın açıklamasının ardından konu hakkında konuşan avukat Aslan da şunları söyledi:

"Narin Güran davasının Nevzat Bahtiyar yönünden bozma kararı geldikten sonra bu davaya katıldım. Davaya katılmadan önce bahsi geçen avukat Ali Eryılmaz hem duruşma öncesi hem de sonrasında inanılmaz terbiyesiz ifadeler kullandı. Duruşma salonunda da Başkan Bey'den bunun ricasında bulundum; burada avukattan dolayı kargaşa çıktığını, bu konuda uyarılması gerektiğini ifade ettim. Nitekim de duruşma sonrasında silahlı saldırıyla biten bir duruşma oldu. Bunun sonrasında bir gönderimin altına 'Adresini ver sana kerhane tatlısı yollayacağım' şeklinde bir ifadede bulundu. Bunu hemen sildi. Akabinde zaten sayfasında bambaşka yani halkı yanıltıcı bilgi yayma suçu işlediği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği binlerce gönderisi var. Bağlı bulunduğu Ankara 2 No'lu Baro'ya da şikayetimi dile getirdim. Samimiyetle ilgileneceklerini, üye olması dışında herhangi bir destek oldukları, yönlendirdikleri bir durumun olmadığını, olayları bu kadar bilmediklerini ifade ettiler. Onların da samimiyetine güveniyoruz. Bundan sonra da işlem yapılacağına samimiyetimiz tam."

Kaynak: ANKA

Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler
Tuncay Sonel, cezaevine götürülürken ellerini montuyla kapattı Tuncay Sonel, cezaevine götürülürken ellerini montuyla kapattı

18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:20
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur
16:37
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
