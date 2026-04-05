Avukat Alptekin\'den Atlı Okçuluk Çağrısı

Yıllardır sürdürdüğü avukatlık mesleğinin yanı sıra atlı okçulukta milli takım formasıyla uluslararası başarılar elde eden avukat Alperen Alptekin, ata sporunun olimpiyatlara dahil edilmesini istiyor.

Avukat Alptekin, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla AA muhabirine, 10 yıldır avukatlık yaptığını, bunun yanı sıra 2010'da at binmeye başladığını, 2015'ten beri ise aktif olarak atlı okçuluk sporcusu olduğunu anlattı.

Çocukluğundan beri tarihe olan merakı ve izlediği Cüneyt Arkın filmlerinin biniciliğe ve atlı okçuluğa başlamasında etkili olduğunu belirten Alptekin, atı Balamir'le de aralarında özel bir bağ bulunduğunu söyledi.

"Her iki alanda devamlılık ve emek gerektiriyor"

Alptekin, atlı okçuluk ile avukatlık mesleğinin benzer yönleri olduğuna dikkati çekerek, "Avukatlık da atlı okçuluk da süreklilik isteyen alanlar. Geleneksel okçulukta 'siz talimi bir gün bırakırsanız talim sizi 15 gün bırakır' diye bir söz vardır. Yani her iki alanda devamlılık ve emek gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Atlı okçuluk branşının hem fiziksel hem zihinsel olarak büyük disiplin gerektirdiğini, yoğun iş temposu nedeniyle eğitim vermek için yeterli zamanı olmadığını dile getiren Alptekin, iş yoğunluğu sebebiyle şimdilik tek öğrencisinin eşi Melike Alptekin olduğunu söyledi.

Alptekin, müvekkillerinden atlı okçuluğa dair birçok olumlu dönüş aldığını belirterek, "Müvekkillerim atlı okçuluğu çok pozitif karşılıyorlar. 'Beraber de at binelim', 'nasıl başlayabilirim' gibi söylemleri çok duyuyorum. Bu spora yönlendirdiğim, beraber at bindiğim müvekkillerim de var." diye konuştu.

"Milli takım hep hedefim oldu"

Alptekin, atlı okçuluğa başladığından beri hedefinin milli takım forması giymek olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Zannediyorum ki branş fark etmeksizin her Türk genci ciddi anlamda bir spora başladığında amacı milli takımdır. Ben de başlarken bu sporun benim için özel bir spor olduğunu ve ilerleyeceğimi düşündüm. Milli takım hep hedefim oldu. Bunun için özel çaba sarf ettim ve hayal ettim. 4 senedir milli takım sporcusuyum."

Alptekin, bireysel kariyerinde 3 kez Türkiye ikinciliği elde ettiğini, milli takım bünyesinde ise 2023'te Fransa'da Avrupa şampiyonluğu, aynı yıl Suudi Arabistan'da dünya dördüncülüğü ve 2024'te İsviçre'de Avrupa üçüncülüğü başarılarına katkı sağladığını aktardı.

Atlı okçuluğun yalnızca bir spor olmadığını dile getiren Alptekin, "Bu branş, tarihimizden, kültürümüzden gelen bir savaş sanatı ve ata sporu. Sadece benim değil tüm atlı okçuluk camiasının hayali bu sporu bir olimpiyat sporu olarak görmek. İnşallah bir gün olimpiyatlarda atlı okçuluğu izleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Alptekin, savunmanın, adaletin değişmez parçalarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm meslektaşlarının Avukatlar Günü'nü de kutladı.