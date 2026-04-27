Avukat Ergün Vardar: Çocukları İnternetten Uzak Tutmak Değil, İnternet İçinde Güvende Tutmak Önemli

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler tartışılırken avukat Ergün Vardar, esas meselenin erişimi kesmek değil, çocuğu bilinçlendirmek olduğunu vurguladı.

15 yaş ve altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamaya yönelik çalışmalar devam ederken avukat Ergün Vardar, esas noktanın erişimi kesmek değil çocuğun internette nasıl korunacağı olduğunu belirtti. Vardar, "Çocuğu sadece korumak değil, bilinçlendirmek gerekir. Çocukları internetten uzak tutmak değil, internet içinde güvende tutmak önemli. Düzenlemenin en eksik halkası eğitim. Çocuğa sadece ‘internete girme’ demek çözüm değil. Ona dijital dünyayı nasıl kullanacağını öğretmezseniz, yasaklar delinir ama riskler büyür" dedi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun yazısına göre, düzenleme 15 yaş altına doğrudan yasak getirmiyor; sosyal ağ sağlayıcıları yaş doğrulama sistemleri kurmak ve ebeveyn denetimini zorunlu hale getirmek zorunda. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara kademeli ağır yaptırımlar uygulanacak: içerik kaldırma kararlarının 1 saat içinde uygulanması, 30 gün kuralı, reklam yasağı ve bant daraltma. Oyun platformları da yaş derecelendirmesi, uygunsuz içerik kaldırma ve ebeveyn kontrolü zorunluluğu ile denetim altına alınıyor; cezalar 1 milyon TL'den 30 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Vardar, düzenlemenin önemli bir adım olduğunu ancak etkin denetim, aile bilinci ve dijital eğitim olmadan yeterli olmayacağını vurguladı: "Dijital okuryazarlık olmadan bu sistem eksik kalır. Mesele sadece ekran süresi değil; çocuğun dijital dünyada nasıl bir birey olacağı."

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sosyal Medya, Ergün Vardar, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 10:46:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.