Avukat Ergün Vardar: Çocukları İnternetten Uzak Tutmak Değil, İnternet İçinde Güvende Tutmak Önemli

15 yaş ve altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamaya yönelik çalışmalar devam ederken avukat Ergün Vardar, esas noktanın erişimi kesmek değil çocuğun internette nasıl korunacağı olduğunu belirtti. Vardar, "Çocuğu sadece korumak değil, bilinçlendirmek gerekir. Çocukları internetten uzak tutmak değil, internet içinde güvende tutmak önemli. Düzenlemenin en eksik halkası eğitim. Çocuğa sadece ‘internete girme’ demek çözüm değil. Ona dijital dünyayı nasıl kullanacağını öğretmezseniz, yasaklar delinir ama riskler büyür" dedi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun yazısına göre, düzenleme 15 yaş altına doğrudan yasak getirmiyor; sosyal ağ sağlayıcıları yaş doğrulama sistemleri kurmak ve ebeveyn denetimini zorunlu hale getirmek zorunda. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara kademeli ağır yaptırımlar uygulanacak: içerik kaldırma kararlarının 1 saat içinde uygulanması, 30 gün kuralı, reklam yasağı ve bant daraltma. Oyun platformları da yaş derecelendirmesi, uygunsuz içerik kaldırma ve ebeveyn kontrolü zorunluluğu ile denetim altına alınıyor; cezalar 1 milyon TL'den 30 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Vardar, düzenlemenin önemli bir adım olduğunu ancak etkin denetim, aile bilinci ve dijital eğitim olmadan yeterli olmayacağını vurguladı: "Dijital okuryazarlık olmadan bu sistem eksik kalır. Mesele sadece ekran süresi değil; çocuğun dijital dünyada nasıl bir birey olacağı."