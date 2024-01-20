Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu\'nun cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi

SANCAKTEPE'de evinde uyuduğu sırada 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sancaktepe, Sarıgazi Mahallesi'nde bir sitede oturan Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, dün saat 07.00 sıralarında evinde uyuduğu esnada 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu tarafından 20 yerinden bıçaklanmış, Karakoyunlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu için Çekmeköy Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Karakoyunlu'nun yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç'ta katıldı. Baro Başkanı Saraç, hayatını kaybeden Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi Çiğdem Karakoyunlu'nun yanına giderek taziyelerini iletti. Karakoyunlu için yakınlarından ve meslektaşlarından helallik istendi. Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek için Yukarı Baklacı Mezarlığı'na götürüldü. Öte yandan Hayatını kaybeden Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun 12 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi.

"ÜZÜCÜ VE ELİM BİR OLAY"

Cenaze töreninde konuşan İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, "Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Cenazesine katıldık. Eşi de meslektaşımız. Ona da manevi olarak destek olduk. Üzücü ve elim bir olay. Kimsenin başına gelmesin. Soruşturma aşamasındaki bir konu. Bizim yorum yapmamız şu aşamada doğru değil" dedi.