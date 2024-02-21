Avukat Feyza Altun\'un serbest bırakılmasına itiraz reddedildi

Güncel

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

Feyza Altun hakkında önceki gün "şeriat"la ilgili bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Savcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Evinde savcı gözetiminde arama yapılan Altun, gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürülmüştü. Dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Altun adli kontrol şartıyla, yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Bu karara Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren mahkemenin red kararı verdiği öğrenildi. Feyza Altun adli kontrol kararı çerçevesinde haftada iki gün karakola imza verecek.