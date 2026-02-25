Avukat İşkence İddiasını Tutanağa Geçirmeye Çalıştı - Son Dakika
Avukat İşkence İddiasını Tutanağa Geçirmeye Çalıştı

25.02.2026 11:38
CHP'li Kılıç, işkence iddiasını kayda geçiren avukatın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ifade için gittiği karakolda müvekkilinin ifade öncesinde işkence gördüğünü beyan ederek durumu tutanağa geçirmek isteyen avukatın 'polise iftira' iddiasıyla gözaltına alındığını belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, müvekkilinin karakolda ifade öncesinde işkence gördüğünü beyan ederek bu durumu tutanağa geçirmek isteyen bir avukatın "polise iftira" iddiasıyla gözaltına alındığını belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergeleri verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıç, yaşananların yalnızca bir meslektaşa yönelik işlem değil; işkence yasağı, savunma hakkı ve hukuk devleti ilkesi açısından alarm niteliğinde olduğunu vurguladı.

"Devletin görevi o iddiayı bastırmak değil, soruşturmaktır"

Anayasa'nın 17'nci maddesinin işkenceyi mutlak biçimde yasakladığını belirterek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesini hatırlatan Kılıç, "Bir yurttaş karakolda işkence gördüğünü söylüyorsa, devletin görevi o iddiayı bastırmak değil; derhal, bağımsız ve etkili biçimde soruşturmaktır. İşkence iddiasını kayda geçiren avukatı gözaltına almak, hukuku tersine çevirmektir" dedi. Savunma hakkının Anayasa'nın 36'ncı maddesiyle güvence altına alındığını belirten Kılıç, "Avukatın görevi, müvekkilinin beyanını eksiksiz biçimde tutanağa geçirmektir. Bu görevin 'suç' gibi gösterilmesi, savunma makamına açık bir gözdağıdır" diye konuştu. Kılıç, şunları söyledi:

"İşkenceyi önlemeye, işkence iddiasını tutanağa geçirmeye çalışan bir avukatı gözaltına aldırma ve mevcutlu şekilde adliyeye sevk etme cüretini gösteren savcının asıl görevi; kendisine bildirilen işkence suçunu araştırmak, önlemek ve bu suça karışanlar hakkında işlem yapmaktır. İddiayı yazanı değil, iddiayı soruşturmak esastır. Aksi halde adalet yer değiştirmiş olur."

Savunma makamının baskı altına alınmasının yalnızca bir meslek grubunu değil, doğrudan yurttaşın adalete erişim hakkını tehdit ettiğini belirten Kılıç, "Bugün avukat susturulursa yarın vatandaş konuşamaz. Savunma korkutulursa adil yargılanma hakkı fiilen ortadan kalkar. Hukuk devleti, savunmanın özgür olduğu yerde vardır" dedi.

Kılıç, İçişleri Bakanlığı'na karakoldaki işkence iddiası üzerine idari ve disiplin işlemlerinin başlatılıp başlatılmadığını, kamera kayıtlarının muhafaza altına alınıp alınmadığını ve etkin soruşturma yürütülüp yürütülmediğini; Adalet Bakanlığı'na ise savunma hakkının korunup korunmadığını, avukat hakkında verilen gözaltı kararının hukuki dayanağını ve benzer uygulamaların sayısını sorduğunu belirtti.

"HSK, derhal gereğini yapmalıdır"

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na çağrıda bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Savcıların görevi, işkence iddialarını derhal ve tarafsız biçimde soruşturmaktır. Bu temel ilkeye aykırı işlemler yargıya olan güveni sarsar. HSK, savunma hakkını zedeleyen ve işkence iddiasının üzerini örtme riskini doğuran uygulamalar karşısında derhal gereğini yapmalıdır. İşkence yasağı tartışmaya açık değildir. Savunma hakkı pazarlık konusu değildir. Anayasa ve insan hakları sözleşmeleri bu devletin üzerinde yükseldiği temel zemindir. Hukuk, korkuya teslim edilemez. Savunma susmaz. Adalet, işkence iddiasını yazanı değil, işkenceyi soruşturur."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Avukat İşkence İddiasını Tutanağa Geçirmeye Çalıştı

SON DAKİKA: Avukat İşkence İddiasını Tutanağa Geçirmeye Çalıştı - Son Dakika
