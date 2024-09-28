Avukatın Dolandırıcılık İhlali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avukatın Dolandırıcılık İhlali

Avukatın Dolandırıcılık İhlali

WhatsApp'ta cinsel içerikli tuzakla dolandırıcılık iddiaları, avukat tarafından savcılığa bildirildi.

28.09.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de Avukat Melisa Ezgi Aslan, WhatsApp üzerinden ulaşıp, cinsel içerikli sohbetler yapıp, karşılıklı görseler paylaşarak tuzağa düşürdükleri çok sayıda kişiyi, adını kullanarak haklarında adli işlem başlatılmaması karşılığında uzlaşmaya gitme bahanesiyle para alarak dolandıranların olduğunu ileri sürüp, durumu savcılığa bildirdi.

Avukat Avukat Melisa Ezgi Aslan birçok kişiyi WhatsApp'ta tuzağa düşürüp, adını kullanarak dolandıran şüpheliler olduğunu belirtip durumu İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Avukat Aslan, dolandırılan birçok kişinin kendisine başvurması üzerine durumu fark ettiğini söyledi.Siber dolandırıcıların telefon numaralarına bir şekilde ulaştıkları kişilere WhatsApp üzerinden yazıştıklarını belirten Avukat Aslan, Ardından samimiyeti ilerletip özellikle de erkeklere karşılıklı olarak cinsel içerikli uygunsuz fotoğraflar gönderiliyor ve sanki aralarında bir münasebet varmışçasına muhabbet devam ettiriliyor. Görüşmeden bir süre sonra ise bu kişi tekrar aranıp, benim adımla kendilerini avukat olarak tanıtıp, Cinsel içerikli video göndermek ve yaşı küçük kız çocuğuyla cinsel içerikli sohbet ettiğiniz tespit edildiği için hakkınızda adli işlem başlatıldı diyerek karşılarındaki kişiyi korkutuyorlar. Ardından da uzlaşma yoluna giderek adli süreç yerine para ödeyerek bu durumdan kendilerini kurtarabileceklerini söylüyorlar. Bu şekilde kandırdıkları kişilerden 20 ile 50 bin lira arasında değişen rakamlarda para alarak dolandırıyorlar dedi.

İnternetten telefon numarasını bulup arayan bazı mağdurlardan durumu öğrendiğini aktaran Avukat Melisa Ezgi Aslan, kedisini de mağdur olması nedeniyle savcılığa durumu bildirdiğini söyledi. Avukat Aslan, uzlaşmacı adı altında kimsenin para talep etmeyeceğini belirtip, Böyle bir olayda karşılaşanlar Cumhuriyet Savcılıklarını başvursunlar. Böyle bir kurguya maruz kalmamak için iyi araştırsınlar. Kendilerine evrak gönderilse bile hepsi sahte. Böyle durumlarda en iyi kontrol savcılıklara başvurarak sağlanır diyerek, uyardı.

Haber Kadir ÖZEN - Kamera Can ÇUBUKÇUOĞLU İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatın Dolandırıcılık İhlali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:58 Prens Selman’dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil
21:01 Cimbom son dakikada yıkıldı Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
20:23 Suikastın perde arkası ortaya çıktı Netanyahu, Nasrallah’ı sinsice oyuna getirmiş Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş
19:52 Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi Ahu Tuğba’nın kızının verdiği cevap olay Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 07:57:01. #1.11#
SON DAKİKA: Avukatın Dolandırıcılık İhlali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement