Avukatlar Günü Bafra'da Kutlandı
Avukatlar Günü Bafra'da Kutlandı

Avukatlar Günü Bafra\'da Kutlandı
06.04.2026 18:58
Bafra'da Avukatlar Günü nedeniyle adliyede avukatlara ziyaret gerçekleştirildi ve kutlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla adliyede görev yapan avukatlara ziyaret gerçekleştirildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ile Adalet Komisyonu Başkanı Dilek Öztürk, Bafra Adliyesi bünyesindeki baro odasında Bafra Baro Temsilcisi İsmail Arda Özel ve görevli avukatlarla bir araya geldi.

Ziyarette, yargı süreçlerinde savunma makamının hukuki çerçevedeki önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Aksoy ve Öztürk, avukatların mesleki gününü kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

Bafra Baro Temsilcisi İsmail Arda Özel ile avukatlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukatlar Günü, Dilek Öztürk, Etkinlik, Güncel, Samsun, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatlar Günü Bafra'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
