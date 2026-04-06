Avukatlar Günü Bafra\'da Kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla adliyede görev yapan avukatlara ziyaret gerçekleştirildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ile Adalet Komisyonu Başkanı Dilek Öztürk, Bafra Adliyesi bünyesindeki baro odasında Bafra Baro Temsilcisi İsmail Arda Özel ve görevli avukatlarla bir araya geldi.

Ziyarette, yargı süreçlerinde savunma makamının hukuki çerçevedeki önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Aksoy ve Öztürk, avukatların mesleki gününü kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

Bafra Baro Temsilcisi İsmail Arda Özel ile avukatlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.