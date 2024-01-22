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Avustralya, 'Altın Vize' Programını Sonlandırdı - Son Dakika
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Avustralya, 'Altın Vize' Programını Sonlandırdı

Avustralya hükümeti, yabancı yatırımcıların ülkede oturumuna olanak sağlayan "altın vize" programını sonlandırdı. Programın yerini daha kapsamlı işçi vizeleri alacak. 2012'den bu yana binlerce yatırımcıya "altın vize" verildi, başvuruların yüzde 85'i Çin'deki yatırımcılardan geldi. Program kapsamında, yabancı yatırımcılara 3,3 milyon dolarlık yatırım karşılığında daimi ikamet statüsü veriliyordu.

Avustralya, \'Altın Vize\' Programını Sonlandırdı
22.01.2024 - 14:39,
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Avustralya'da hükümet, yabancı yatırımcıların ülkede oturumuna olanak sağlayan "altın vize" programını sona erdirdi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil, programa ilişkin açıklamada bulundu.

O'Neil, "altın vize" uygulamasının Avustralya ekonomisinin ihtiyaçlarını yıllardır karşılamadığının "aşikar" olduğunu ifade etti.

"Altın vize" programının yerini daha kapsamlı işçi vizelerinin alacağı belirtiliyor.

Hükümet verilerine göre, 2012'den bu yana program kapsamında binlerce yatırımcıya "altın vize" verildi, başvuruların yaklaşık yüzde 85'i Çin'deki yatırımcılardan geldi.

"Altın vize" programı kapsamında, yabancı yatırımcılara yaklaşık 3,3 milyon dolarlık yatırım karşılığında Avustralya'da daimi ikamet statüsü veriliyordu.

Kaynak: AA
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