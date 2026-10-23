Avustralya Başbakanı Albanese, 24 Ekim'de sosyal medyadan 24 saat uzak duracak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, çocukların internette karşılaştığı tehlikelere dikkati çekmek amacıyla 24 Ekim'de sosyal medya hesaplarını kullanmayacağını bildirdi.

Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023'te internette cinsel şantaja maruz kaldıktan sonra yaşamına son veren 17 yaşındaki Mac Holdsworth'ü andı.

Mac'in babası Wayne Holdsworth'ün, başka ailelerin benzer acılar yaşamaması için ülkeyi dolaşarak oğlunun hikayesini anlattığını belirten Albanese, "Hiçbir baba, Wayne Holdsworth'ün yaşadıklarını yaşamak zorunda kalmamalı." ifadesini kullandı.

Albanese, Wayne'in oğlunun anısını yaşatmak ve çocukların internette karşılaştığı tehlikelere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 24 Ekim'de sosyal medyaya 24 saat ara verilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

Kendisinin de bu çağrıya katılarak sosyal medya hesaplarını bir gün boyunca kullanmayacağını belirten Albanese, bunu Mac Holdsworth, çevrim içi ortamda zarar gören Avustralyalı çocuklar ve çocukları için daha güvenli dijital ortam isteyen ebeveynler adına yapacağını ifade etti.

Avustralya'da 17 yaşındaki Mac Holdsworth'ün internette cinsel şantaja maruz kaldıktan sonra 24 Ekim 2023'te yaşamına son vermesinin ardından başlatılan "Unplug24" kampanyası, her yıl aynı tarihte insanları 24 saat boyunca sosyal medyadan uzak durmaya çağırıyor.

Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube gibi 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Şirketlerin 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.