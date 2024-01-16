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Avustralya'da 1,4 Milyar Dolar Değerinde Kullanılmayan Hediye Kartı Bulundu - Son Dakika
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Avustralya'da 1,4 Milyar Dolar Değerinde Kullanılmayan Hediye Kartı Bulundu

Avustralya'da yapılan bir araştırmada, kullanılmadan süresi dolan hediye kartlarının değerinin yaklaşık 1,4 milyar dolar olduğu tespit edildi. Ülkede her üç kişiden birinin kullanılmamış hediye kartı bulunduğu ortaya çıktı. Kullanılmayan kartların ortalama değeri 198 dolar olarak belirlendi. Finans uzmanları, kullanılmayacak hediye kartlarının satılabileceğini ve milyonlarca doları şirketlere bağışlamak anlamına geldiğini belirtiyor.

Avustralya\'da 1,4 Milyar Dolar Değerinde Kullanılmayan Hediye Kartı Bulundu
16.01.2024 - 10:55,
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Avustralya'da yapılan araştırmada, yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde kullanılmadan süresi dolan hediye kartı bulunduğu tespit edildi.

Ülke basınındaki habere göre, Finder'ın yaptığı ankette, ülkede en az her üç kişiden birinin kullanılmamış hediye kartı bulunduğu ortaya çıktı.

Kullanılmayan kartların ortalama değerinin 198 dolar olduğu vurgulanan araştırmada, Avustralya'da kullanılmadan süresi dolan hediye kartlarının değerinin yaklaşık 1,4 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Finder'dan finans uzmanı Sarah Megginson, Avustralya'da hediye kartlarının yaygın olduğunu belirtti.

Kullanılmayan hediye çeklerinin milyonlarca doları şirketlere bağışlamak anlamına geldiğine işaret eden Megginson, kullanılmayacak hediye kartlarının satılabileceğini kaydetti.

Avustralya'da Kasım 2019'dan sonra alınan hediye kartlarının en az 3 yıllık kullanım süresi bulunuyor.

Kaynak: AA
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Avustralya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da 1,4 Milyar Dolar Değerinde Kullanılmayan Hediye Kartı Bulundu - Son Dakika
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