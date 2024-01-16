Avustralya\'da 1,4 Milyar Dolar Değerinde Kullanılmayan Hediye Kartı Bulundu

Avustralya'da yapılan araştırmada, yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde kullanılmadan süresi dolan hediye kartı bulunduğu tespit edildi.

Ülke basınındaki habere göre, Finder'ın yaptığı ankette, ülkede en az her üç kişiden birinin kullanılmamış hediye kartı bulunduğu ortaya çıktı.

Kullanılmayan kartların ortalama değerinin 198 dolar olduğu vurgulanan araştırmada, Avustralya'da kullanılmadan süresi dolan hediye kartlarının değerinin yaklaşık 1,4 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Finder'dan finans uzmanı Sarah Megginson, Avustralya'da hediye kartlarının yaygın olduğunu belirtti.

Kullanılmayan hediye çeklerinin milyonlarca doları şirketlere bağışlamak anlamına geldiğine işaret eden Megginson, kullanılmayacak hediye kartlarının satılabileceğini kaydetti.

Avustralya'da Kasım 2019'dan sonra alınan hediye kartlarının en az 3 yıllık kullanım süresi bulunuyor.