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Avustralya'da göçmen casusluk suçlaması - Son Dakika
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Avustralya'da göçmen casusluk suçlaması

Avustralya'nın Victoria eyaletinde mahkeme, Çin Komünist Partisi adına iç işlerine müdahaleye yardım ve yataklık etmekten bir göçmeni suçlu buldu. Göçmen, 2020'de dönemin Avustralya Eğitim Bakanı'na para teklif ederek politik nüfuz kazanma girişiminde bulunmuştu.

Avustralya\'da göçmen casusluk suçlaması
19.12.2023 - 18:47,  Güncelleme: 18:48
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Avustralya'da 2018'de kabul edilen, iç işlerine müdahalenin engellenmesinin hedeflendiği yasa kapsamında ilk kez bir göçmen casusluk yapmaktan suçlu bulundu.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde mahkeme, Çin Komünist Partisi adına iç işlerine müdahaleye yardım ve yataklık etmekten Vietnamlı iş insanı ve yerel topluluk lideri Di Sanh Duong'u suçlu buldu.

Duong, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Davanın savcısı Patrick Doyle, Duong'u, Çin Komünist Partisi adına 2020'de dönemin Avustralya Eğitim Bakanı Alan Tudge'a para teklif ederek politik nüfuz kazanma girişimiyle suçlamıştı.

Savcı Doyle, Duong'un bir iş ortağıyla konuşması sırasında "(Tudge) gelecekte bir başbakan ve destekçimiz olacaktır." ifadesini kullandığını kaydetmişti.

Kefaletle serbest bırakılan ve Şubat 2024'te cezasının açıklanması için hakim karşısına çıkması beklenen 68 yaşındaki Duong, 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Ülkede 2018'de kabul edilen yasa ile iç işlerine dış müdahalenin önlenmesi amaçlanıyor.

Yasa, Avustralya'nın Çin ile ilişkilerinde gerilemeye sebep olmuştu.

Kaynak: AA
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