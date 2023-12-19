Avustralya\'da kasırga ve sel felaketi

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletini vuran Jasper Kasırgası sonrası meydana gelen sel nedeniyle elektriksiz kalan bölgelerdeki birçok kasabada erzak azalırken, yüzlerce bölge sakininin hala kurtarılmayı beklediği ifade edildi.

ABC News'un haberine göre, Queensland eyalet yetkililerince yapılan açıklamada, ülkenin kuzey kıyılarını vuran Jasper Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışların, eyaletin bazı bölgelerinde sellere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, sel nedeniyle aralarında Cooktown ve Innisfail kentlerinin de bulunduğu birçok yerin elektriksiz kaldığı ve erzakın tükendiği aktarılırken, şiddetli yağışların ardından bazı nehirlerin taştığı ve evleri su bastığı kaydedildi.

Yüzlerce kişinin hala güvenli bölgelere tahliye edilmeyi beklediği vurgulanan açıklamada, kayıp olduğu bildirilen bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Eski Belediye Başkanı Desmond Tayley, ABC News'a verdiği demeçte, yaşlılar ve engelliler için "ciddi endişeleri" olduğunu belirterek timsahların bölge sakinleri için büyük tehlike arz ettiğini dile getirdi.

Sel bölgelerini ziyaret edeceğini söyleyen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, selden etkilenenlere maddi yardım yapılacağını ve işini kaybedenlere ödenek verileceğini bildirdi.

300'den fazla kişi kurtarılmıştı

Selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla kişinin kurtarıldığı belirtilmişti.

Afet nedeniyle şu ana kadar ölen ya da ağır yaralanan bulunmadığı bilgisini paylaşan Queensland Emniyet Müdürü Katarina Carroll, bazı insanların evlerinin çatılarında mahsur kaldığını kaydetmişti.

Bazı uçaklar sular altında kaldı

Cairns kentindeki havaalanında bazı uçaklar sular altında kalmıştı.

Bölgeden gelen görüntülerde de sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçmesi dikkati çekmişti.