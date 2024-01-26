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Avustralya'da Kirrily Tropik Fırtınası: 64 binden fazla kişi enerjisiz kaldı - Son Dakika
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Avustralya'da Kirrily Tropik Fırtınası: 64 binden fazla kişi enerjisiz kaldı

Avustralya'nın doğusundaki Queensland eyaletini etkileyen Kirrily Tropik Fırtınası sebebiyle 64 binden fazla kişi enerjisiz kaldı. Rüzgarların saatte 170 kilometreye kadar çıktığı belirtilirken, fırtına nedeniyle elektrik kesintileri ve hasarlar meydana geldi. Bölge sakinleri şiddetli yağış ve rüzgarlara karşı uyarıldı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, fırtınaya karşı ordunun teyakkuzda olduğunu açıkladı.

Avustralya\'da Kirrily Tropik Fırtınası: 64 binden fazla kişi enerjisiz kaldı
26.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:35
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Avustralya'nın doğusundaki Queensland eyaletini etkileyen Kirrily Tropik Fırtınası sebebiyle 64 binden fazla kişi enerjisiz kaldı.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamada, hızı saatte 170 kilometreye kadar çıkan rüzgarların Queensland'ın kıyı kent ve kasabalarını vurduğu belirtildi.

Açıklamada, Kirrily Tropik Fırtınası nedeniyle 64 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı ve devrilen ağaçların hasara yol açtığı ifade edildi.

Yetkililer, tropik fırtına sebebiyle şiddetli yağış ve rüzgarların devam edeceği konusunda bölge sakinlerini uyardı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fırtınaya karşı ordunun teyakkuzda olduğunu belirterek, "Queensland eyalet yetkilileri ve yerel yönetimlerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avustralya'da Kirrily Tropik Fırtınası: 64 binden fazla kişi enerjisiz kaldı - Son Dakika
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