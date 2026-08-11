Avustralya'da Kuş Gribine Aşılama

Avustralya hükümeti, doğal ortamlarının dışında tutulan ve risk altındaki yerli kuş türlerini "H5N1" türü kuş gribine karşı aşılama kararı aldı.

ABC News'un haberine göre, Avustralya hükümeti ülkede görülen "H5N1" türü kuş gribi virüsüne karşı yeni bir önlem alıyor.

Ülkede görülen "H5N1" vakalarının sayısı 230'u aşarken, hükümet doğal ortamlarının dışında tutulan "öncelikli" yerli kuş türlerinin bu hastalığa karşı aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Eyaletler ve bölgelerin gelecek günlerde aşı uygulamasına başlaması beklenirken, aşı uygulamasına dahil edilecek kuş türleri hastalığa karşı duyarlılıkları ve koruma açısından olası etkileri göz önünde bulundurularak seçilecek.

Çevre Bakanı Murray Watt, odak noktasının insan himayesindeki kuşlar olduğunu, özellikle aşının iki doz gerektirmesi nedeniyle vahşi doğadaki kuşlara yönelik geniş çaplı bir aşılama çalışmasının "pratik veya uygulanabilir olmadığını" belirtti.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "H5 kuş gribinin yabani kuşlar arasında yayılmasını engelleyemeyiz ancak en fazla risk altında olan türleri korumak için önlemler alabiliriz ve aşılama artık bu önlemlerin bir parçası." ifadesini kullandı.