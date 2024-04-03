Avustralya'nın Melbourne kentine bağlı Derbyshire bölgesinde bir kişi, garajının çatısından Everest Dağı'ndan daha büyük olan "12P/Pons-Brooks" adlı kuyruklu yıldızı gördü.
BBC'nin haberine göre 58 yaşındaki Paul Mason, "12P/Pons-Brooks" adlı kuyruklu yıldıza garajının çatısına kurduğu teleskopla bakarak "Bunu bir daha göremeyeceğim, yakaladığım için memnunum." dedi.
Avustralya Ulusal Uzay Ajansı (NSC), 71 yılda bir yörüngesini tamamlayan "Şeytan Kuyruklu Yıldızı" olarak da bilinen 12P/Pons-Brooks'un, ortalama insan ömründe bir ya da iki kez gözle görülebildiğini belirtti.
NSC, kuyruklu yıldızın 21 Nisan'da en parlak halini alacağına işaret ederek gelecek haftalarda, 12P/Pons-Brooks'un çıplak gözle görülebilir bir pozisyona gelebileceğini kaydetti.
12P/Pons-Brooks'u bu yıl kaçıranların, dev yıldızı görebilmek için 2095'i beklemesi gerekiyor.
Toz ve buzdan oluşan dev kuyruklu yıldızın arkasında, güneşin ısıtması nedeniyle parlak yeşil ışıktan oluşan bir kuyruk yer alıyor.
12P/Pons-Brooks, "kriyovolkanik kuyruklu yıldız" olarak da sınıflandırılırken, ısınırken içinde basınç oluştuğunda toz, gaz ve buz da püskürtüyor.
1812'de Jean-Louis Pons, 1883'te ise William Robert Brook tarafından keşfedilen "12P/Pons-Brooks" adını bu ikiliden aldı.
Son Dakika › Güncel › Avustralya'da Kuyruklu Yıldız Gözlemlendi - Son Dakika
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarıyla birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra Kayseri'nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek, dualarla hizmet yolculuğuna başladı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
Karabük'te 100. Yıl mahallesi esnafları, yaklaşık bin öğrenci ile iftarda bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin bahçe duvarına asılan ikinci el kıyafetler, kötü görüntüler oluşturuyordu. Tepebaşı Belediyesi Zabıtası ekipleri, satıcıların ürünlerini kaldırtarak müdahale etti.
Tepebaşı Belediyesi, Ramazan ayıyla birlikte mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Camilerin iç ve dış temizlikleri yapılırken, vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları amaçlanıyor.
Yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse, mazbatasını alarak göreve başladı. Devir teslim töreninde Köse, Giresun halkına teşekkür ederek yeni dönemde hizmet sözü verdi.
Van Büyükşehir Belediyesi için DEM Parti'den aday olan Abdullah Zeydan'ın seçilmesi üzerine, mazbata AKP adayı Abdulahat Arvas'a verildi. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kayyum politikalarına karşı olduğunu belirterek, Van'da yaşananları eleştirdi. Çelik, siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesinin tarihe gömülmesi gerektiğini ifade etti.
Aksaray Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına başladı. Ekipler, mezarlık içi yolların bakımını yaparken yabani ot temizliği ve budama çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar, ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilecekler.
Yerel seçimlerde en dikkat çeken olaylardan birini İBB bağımsız adaylarından, 58 yaşındaki Yaşar Polat yaşadı. "Mayo-bikinide devrim yapacağım" vaadiyle seçime giren ve oy pusulasına fotoğrafının basılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen Polat, kararı protesto etmek için de sandığa kafasına geçirdiği beyaz atletle gitti. Bir polis tarafından gözaltına alınan Polat seçimde kendisine oy veren 186 kişinin ise kim olduğunu bilmediğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?