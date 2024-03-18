Avustralya'nın Kuzey Toprakları eyaletinde Megan siklon fırtınasının etkili olduğu bölgelerde başlatılan tahliyelere fırtınanın şiddetlenmesi nedeniyle ara verildi.
Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Megan siklon fırtınası, Carpentaria Körfezi'nden güneybatıya yönelerek kuzey kıyılarında karaya ulaştı.
Yetkililer, fırtınanın şiddetlenmesi üzerine Kuzey Toprakları eyaletindeki Borroloola kasabasından 700 kişinin tahliyesinin askıya alındığını bildirdi.
Tahliye edilemeyenler, siklon rüzgarlarına dayanıklı olduğu belirtilen devlet binalarına yönlendirildi.
Avustralya Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamada, saatte 95 kilometre hızla esen rüzgarın, saatte 200 kilometreye yükselerek rotasındaki yerleşim birimlerime zarar vereceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, Megan siklon fırtınası nedeniyle ülkenin kuzey kıyı şeridi boyunca şiddetli yağış ve fırtına gelgitleri beklendiği aktarıldı.
Avustralya Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, bölgedeki sel riskinin arttığına dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › Avustralya'da Megan siklon fırtınası nedeniyle tahliyeler askıya alındı - Son Dakika
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