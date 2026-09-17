Avustralya'da öğrenci ve ziyaretçi vizelerine kısıtlama getirildi - Son Dakika
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Avustralya'da öğrenci ve ziyaretçi vizelerine kısıtlama getirildi

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Avustralya'da doktora öğrencileri hariç öğrencilerin ailelerini ülkeye getiremeyeceği yeni vize düzenlemesi duyuruldu. Ziyaretçi vizelerinde ikinci yıl için 45 bin, üçüncü yıl için 5 bin kişilik kontenjanlı çekiliş şartı getirilirken Güneydoğu Asya ve Pasifik ülkeleri muaf tutuldu.

Avustralya'da öğrenci ve ziyaretçi vizelerini azaltmayı öngören yeni düzenleme yapıldı.

ABC'nin haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, öğrenci ve ziyaretçi vizelerine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

Bu düzenleme kapsamında, doktora öğrencileri hariç, Avustralya'da öğrenim gören öğrenciler ailelerini ülkeye getiremeyecek.

Düzenlemeden Güneydoğu Asya ve Pasifik ülkelerinin vatandaşları muaf tutulacak.

Ayrıca yeni düzenlemeyle özellikle gezginlerin kullandığı ziyaretçi vizelerine de çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

Ülkede halihazırda 18-30 yaş aralığındaki kişiler, ziyaretçi vizesiyle 3 ay çalışmaları halinde 2 yıl, 6 ay çalışmaları halinde 3 yıl kalma hakkı kazanıyor.

Yeni düzenlemeyle kişiler, ikinci yıl kalmaya hak kazanmak için 45 bin kişilik, üçüncü yıl için ise 5 bin kişilik kontenjanı bulunan çekilişlere girmek zorunda.

Söz konusu düzenlemelerle ülkedeki konut krizinin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Burke, "Avustralya'ya kalıcı olarak gelmek istiyorsanız, kalıcı vizeye başvurun. Geçerli bir vizeniz yoksa, ülkeyi terk edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Güneydoğu AsyaAvustralyaKısıtlamaPolitikaGüncelSon Dakika

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