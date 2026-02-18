Avustralya'da Ramazan Coşkusu - Son Dakika
Avustralya'da Ramazan Coşkusu

18.02.2026 16:54
Yüz binlerce Müslüman, Avustralya'da ilk teravih namazını cami ve mescitlerde kıldı.

Avustralya'da yaşayan yüz binlerce Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için cami ve mescitleri doldurdu.

Ülke genelindeki 200'den fazla cami ve mescidin yanı sıra geçici mekanlara akın eden Müslümanlar ilk teravih namazı için saf tuttu.

Melbourne'deki Meadow Heights Camisi'nde Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Avustralyalı Müslüman, önce yatsı namazını ardından da ilk teravih namazını eda etti.

Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erol Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "41 senedir buradayım ama bugün farklı hissettim. Gençleri görünce bilhassa, cıvıl cıvıl, Allah sayılarını artırsın inşallah." ifadelerini kullandı.

İslamiyet'i seçerek Hamza adını alan Avustralyalı ise "Batılı kardeşlerimin doğru yolu seçip İslam'ın güzelliklerini, özellikle Türk kardeşlerimin sevgisini tatmalarını istiyorum. Filistin'deki kardeşlerimiz için de dilek ve dualarımızı edelim inşallah." şeklinde konuştu.

Avustralya nüfusunun yüzde 3,2'si Müslüman

Avustralya İstatistik Bürosunun 2021 tarihli nüfus sayımına göre, ülkede 813 bin 392 Müslüman yaşıyor. Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Avustralya'da Müslümanların toplam nüfusa oranı yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Öte yandan ramazan ayına ilk giren ülkeler arasında yer alan ve yaz mevsimini yaşayan Avustralya'da Müslümanlar yaklaşık 15 saat oruç tutacak.

Kaynak: AA

