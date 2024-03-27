Avustralya'da sınır dışı etme yetkisi veren yasa tasarısı kabul edilmedi

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Avustralya'da, ülke vatandaşı olmayanları sınır dışı etmek için hükümete "olağanüstü yetki" veren yasa tasarısı Senatoda kabul edilmedi.

ABC News'in haberine göre, Senatoda yapılan oturumda, hükümetin sunduğu yasa tasarısı görüşüldü.

Temsilciler Meclisinden geçen, Avustralya vatandaşı olmayanları ülkeden sınır dışı etmek için hükümete "olağanüstü yetki" verilmesine ilişkin tasarı, Senatoda takıldı.

Yasa tasarısı, 7 Mayıs'a kadar konuya ilişkin rapor hazırlaması beklenen Senato Hukuk Komitesine gönderildi.

Senatoda tasarının engellenmesi için oy kullanan Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Senatör Mehreen Faruqi, yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden Avustralya'ya gelen insanların durumlarına işaret ederek partilerin "insanların acıları üzerinden ticaret yapmaya çalıştığını" belirtti.

Avustralya Yüksek Mahkemesinin, 2023'te göçmenlerin süresiz gözaltında tutulmasının "hukuka ve anayasaya aykırı" olduğuna karar vermesinin ardından hükümet yaklaşık 150 kişiyi "göçmenlik gözetiminden" serbest bırakmıştı.

Mahkeme kararından önce hükümet, daha önceki karar uyarınca göçmenleri rutin olarak uzun süre boyunca gözaltında tutabiliyordu.

Göçmenlik Bakanı'na yeni yetkiler veren acil yasa tasarısı Parlamento'ya sunuldu

Öte yandan Avustralya Göçmenlik, Vatandaşlık ve Kültür Bakanı Andrew Giles'a, ülke vatandaşı olmayan kişiler hakkında işlem başlatma yetkisi veren acil yasa tasarısı da Parlamento'ya sunuldu.

Tasarının kabul edilmesi halinde işbirliği yapmayı reddeden gözaltındaki göçmenler, 1 ila 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek ya da evlerine dönmeye zorlanabilecek.

Bunun yanı sıra federal hükümet, "endişe verici" olarak nitelendirdiği İran, Rusya ve Güney Sudan gibi ülkelerin vatandaşı olan ve Avustralya'ya gelmek isteyen kişilerin yeni vize başvurularını engelleyebilecek.

Tasarıya göre, Göçmenlik, Vatandaşlık ve Kültür Bakanı ancak başbakan ve dışişleri bakanına danıştıktan sonra ülkeleri yaptırıma tabi tutabilecek.