Avustralya'da Sosyal Medya Düzenlemesi Sertleşiyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaş altına getirilen sosyal medya düzenlemesinin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik daha sıkı çalıştıklarını bildirdi.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, parlamentoda konuşan Albanese, ünlü sosyal medya platformlarının sahibi teknoloji şirketlerinin, çevrim içi zararlara karşı yeterli sorumluluk üstlenmediğini savunarak, bu şirketleri denetleyecek yasal düzenlemeleri sıkılaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Sosyal medya kullanıcılarını "aşırıcı" içeriklere yönlendirebilen algoritmalara ilişkin endişelerin de arttığını dile getiren Albanese, "Yapılacak daha çok şey var." ifadesini kullandı.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimine ilişkin yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) ceza ödemesi öngörülüyor.