Avustralya'da Süper El Nino Uyarısı

Avustralya'da, sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının kış aylarına kadar sürebileceği öngörülüyor.

The Australian gazetesinin haberine göre, Avustralya bu yıl "Süper El Nino" hava olayıyla karşı karşıya kalabilir.

Erken Uyarı Ağı meteoroloğu Ken Kato, bu yılki El Nino'nun şiddeti hakkında değerlendirmede bulunarak, "Süper El Nino, aslında resmi bir tanımlama değil ancak şu aşamada muhtemelen çok şiddetli geçecek gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Bu hava olayının kış aylarına kadar sürebileceğini belirten Kato, El Nino'nun normalden daha kurak hava koşullarına yol açabileceğini ve bu koşulların genellikle Avustralya'nın doğusundaki geniş bölgeleri ve kuzeyindeki bazı kesimleri kapsadığını aktardı.

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.