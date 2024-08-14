Avustralya'da Tarihi Kilise ve Mezarlık Satılığa Çıkarıldı - Son Dakika
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Avustralya'da Tarihi Kilise ve Mezarlık Satılığa Çıkarıldı

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletindeki tarihi Bald Hills Kilisesi ve mezarlığının bulunduğu alan, satılığa çıkarıldı. Kilise için 370 bin ila 400 bin Avustralya doları fiyat belirlendi.

14.08.2024 13:46
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Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletindeki tarihi bir kilise ve mezarlığın bulunduğu alan, satılığa çıkarıldı.

ABC News'ün haberine göre, Victor Harbor kenti yakınlarında, 1850'lerde inşa edilen Bald Hills Kilisesi ve mezarlığı, bölgedeki "yerel miraslar" arasında yer alıyor.

Alanın sahibi, yerel miras bölgesinin idaresini sağlayacak "doğru kişiyi" aradıklarını ifade ederek kilise ve mezarlığın bulunduğu alanı satılığa çıkardı.

Yalnızca duvarları ayakta olan tarihi kilise için 370 bin ila 400 bin Avustralya doları fiyat biçildi.

Kaynak: AA

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