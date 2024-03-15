Avustralya'da Üretilen En Büyük Yaban Mersini Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Avustralya'daki bir çiftliğin ürettiği masa tenisi topu büyüklüğündeki yaban mersini, türünün en büyüğü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde Costa Grup'a ait bir çiftlik, dünyanın en büyük yaban mersinini üretti.
Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren yaban mersini, 20,4 gram ağırlığı ve yaklaşık 4 santimetre çapıyla "en büyük yaban mersini" rekorunu kırdı.
NSW'nin Cordini bölgesindeki çiftlik, tüketicilerin daha büyük yaban mersini talebini karşılamak için geliştirilen "Etna" cinsi yaban mersinini kasımda hasat etti.
Üretici Brad Hocking, hasat sırasında rekoru kırabilecek 20 kadar yaban mersini topladıklarını fakat rekortmeni tartıya koyduklarında "heyecanlandıklarını" söyledi.
Hocking, dondurucuda depolanan yaban mersininin hasattan 12 hafta sonra Guinness Dünya Rekoru belgesini aldığını aktardı.
"Etna" cinsinin tadının küçüklerle aynı olduğunu söyleyen Hocking, bu boyuttaki bir meyveden yaban mersini tadı almanın "farklı bir tecrübe" olduğunu ifade etti.
Hocking ve diğer üreticiler, masa tenisi topu büyüklüğündeki rekor sahibi yaban mersinini "reçine dökümüyle muhafaza ederek duvara monte etmeyi" değerlendiriyor.
Önceki "dünyanın en büyük yaban mersini" Batı Avustralya eyaletinde üretilmişti ve 16,2 gram ağırlığındaydı.
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