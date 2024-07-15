Avustralya'daki Victoria Eyalet Kütüphanesi Filistin'e Destek Veren Yazarlara Sansür Uygulamakla Suçlandı

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Avustralya'daki Victoria Eyalet Kütüphanesi, Filistin'e desteklerini gösteren yazarların martta atölye çalışmalarını iptal etmesinin ardından bu yazarlara sansür uygulamakla suçlandı.

Kütüphanedeki atölyesi iptal edilerek sözleşmesi feshedilen yazarlardan Jinghua Qian, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Jinghua, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında erişim sağladığı bazı belgelerde kütüphaneyle sözleşmesi bulunan yazarların sosyal medya hesaplarının incelendiğine ilişkin bilgilerin yer aldığını belirtti.

Yazarların internet ortamında Filistin'e destek verip vermediğinin kontrol edildiğini aktaran Jinghua, "Victoria Eyalet Kütüphanesi aylardır herkese atölyenin iptal edilmesinin Filistin'le ya da sosyal medya paylaşımlarımızla hiçbir ilgisi olmadığını iddia ediyordu." ifadesini kullandı.

Jinghua, yasa kapsamında elde ettiği belgelerin ekran görüntülerini paylaşarak, kütüphane yönetiminin yazarların hesaplarının aktif incelenmesi ve siyasi görüşlerine odaklanılması talimatı verdiğini aktardı.

Victoria Eyalet Kütüphanesi'ni Filistin'e destek veren yazarlara sansür uygulamakla suçlayan Jinghua, "Aylardır bariz uygulanan sansür hakkında bize ve kamuoyuna bilerek yalan söylediler." dedi.

Avustralya'daki Victoria Eyalet Kütüphanesi, mart ayında "çocuk ve kültürel güvenlik" konusunda endişeleri olduğunu iddia ederek her yıl gençler için düzenlenen atölye çalışmalarını sonlandırmıştı. Kütüphane, çevrimiçi ortamda Filistin'e desteklerini dile getiren ve atölye çalışmaları düzenleyecek Jinghua Qian'ın da aralarında bulunduğu bazı yazarların sözleşmelerini feshetmişti.