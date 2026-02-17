Avustralya, DEAŞ Bağlantılı Kadın ve Çocukları İade Etmeyecek - Son Dakika
Avustralya, DEAŞ Bağlantılı Kadın ve Çocukları İade Etmeyecek

17.02.2026 10:51
Başbakan Albanese, Suriye'deki 34 Avustralyalı kadın ve çocuğun ülkeye iadesini reddetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı Avustralyalı 34 kadın ve çocuğun ülkeye iadesini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Albanese, ABC News kanalında katıldığı programda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaklaşık 7 yıldır Suriye'nin kuzeyinde bir kampta tutulan ancak dün ülkelerine iade edilmeleri için Şam'a yola çıkan Avustralyalılara ilişkin açıklama yaptı.

Prosedürle ilgili sıkıntılar nedeniyle kısa süre sonra Suriye'deki Roj kampına geri gönderilen Avustralyalı 34 kadın ve çocuğa ilişkin Albanese, "Hiçbir şekilde destek vermiyoruz ve bu insanların ülkemize iadesini sağlamıyoruz." dedi.

Albanese, söz konusu 34 kişiye ilişkin "yaşam tarzını yok etme ve baltalama çabaları için ülke dışına gidenlere acımadıklarını" vurgulayarak, "Annemin de dediği gibi 'Kendi düşen ağlamaz.'" diye konuştu.

Bu durumdan çocukların da etkilenmesini "talihsizlik" diye niteleyen Albanese "Birileri Avustralya'ya gelmeyi başarırsa ve herhangi bir yasa ihlal edilmişse, kanunların tüm gücüyle karşı karşıya kalacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

11:44
