Avustralya, Orta Doğu'daki Misyonlarını Kapatıyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Abu Dabi, Dubai ve Tel Aviv'deki diplomatik misyonların kapatıldığını duyurdu.

ABC News'ün haberine göre Wong, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar nedeniyle bölgedeki bazı diplomatik temsilciliklerin fiziksel olarak hizmete kapatıldığını duyurdu.

Wong, Avustralya büyükelçilikleri ve konsolosluklarının bulunduğu en az 9 şehrin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldığını belirterek, güvenlik gerekçesiyle Abu Dabi, Dubai ve Tel Aviv'deki misyonların geçen hafta kapılarını kapatmak zorunda kaldığını kaydetti.