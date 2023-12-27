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Avustralya Sahillerinde 124 Kilogram Kokain Bulundu - Son Dakika
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Avustralya Sahillerinde 124 Kilogram Kokain Bulundu

Avustralya polisi, Noel Bayramı döneminde Sydney ve Newcastle arasındaki sahillerde 124 kilogram kokain içeren paketlerin bulunduğunu açıkladı. Bölge sakinleri tarafından bulunan 39 tuğla şeklindeki paketlere polisler el koydu ve adli incelemeye tabi tutulacak. Vatandaşlardan, benzer paketler görmeleri halinde yetkililere bilgi vermeleri ve paketleri açmamaları istendi.

Avustralya Sahillerinde 124 Kilogram Kokain Bulundu
27.12.2023 - 13:09,  Güncelleme: 13:10
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Avustralya polisi, Noel Bayramı döneminde Avustralya sahillerinde 124 kilogram kokain içeren paketlerin bulunduğunu açıkladı.

ABC News'un haberine göre, bölge sakinleri tarafından Sydney ve Newcastle arasındaki sahillerde son olarak her birinde 1 kilogram kokain olduğu belirtilen 39 tuğla şeklinde paket bulundu.

Olay yerine gelen polisler, adli incelemeye tabi tutulacak paketlere el koydu.

Polis yetkilileri, son bir haftada sahillerde bulunan kokain miktarının 124 kilograma ulaştığını kaydetti.

Yetkililer, vatandaşlardan, benzer paketler görmeleri halinde yetkililere bilgi vermelerini ve paketleri açmamalarını istedi.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avustralya Sahillerinde 124 Kilogram Kokain Bulundu - Son Dakika
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