Avustralya Temin Güvenliği İçin Singapur ile Anlaştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Albanese, enerji güvenliği için Singapur ile petrol ürünlerinin akışını sağlamaya yönelik işbirliği yaptı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin yol açtığı enerji tedarik sorunlarına karşı Singapur ile enerji güvenliği için işbirliğine gittiklerini duyurdu.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında dizel ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere petrol ürünlerinin kesintisiz akışının sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Avustralya'nın uluslararası ortakları ve köklü dostlarıyla ülkesinin ihtiyaç duyduğu yakıtı temin etmek ve enerji güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Albanese, "Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerini yönetirken yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Avustralya, Orta Doğu, Güvenlik, Singapur, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:22:03. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.