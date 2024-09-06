Avustralya'dan Lübnan'a Seyahat Uyarısı

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Avustralya, bir kez daha vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının seyahat bilgilendirme sitesi "smart traveller", Lübnan'a yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

Sitedeki güncellenen seyahat uyarısında, "İstikrarsız güvenlik durumu ve güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi riski nedeniyle Avustralyalıların Lübnan'a seyahat etmemelerini tavsiye etmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uyarıda ayrıca, "Lübnan'da bulunan Avustralyalılar, ticari uçuşlar devam ederken derhal ülkeden ayrılmalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 4 Ağustos'ta vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı yapmıştı.