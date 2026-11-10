Avustralya, yapay zeka şirketlerine cezai yaptırımlı güvenlik kuralları getirecek - Son Dakika
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Avustralya, yapay zeka şirketlerine cezai yaptırımlı güvenlik kuralları getirecek

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yapay zeka şirketlerinin zorunlu güvenlik kurallarına uymasını şart koşacaklarını açıkladı. Kurallara uymayanlara cezai yaptırım yetkisi olacak düzenleyici kuruluş, güvenlik ihlallerinin bildirilmesini de zorunlu kılacak.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinde faaliyet gösteren yapay zeka şirketlerini bazı güvenlik kurallarına uymakla yükümlü kılacak yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre Avustralya, ABD merkezli OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka ajanının, haziranda hükümetin sağlık sistemine sızmasının ardından yapay zeka firmalarının bazı güvenlik standartlarını karşılamasını şart koşacak.

Başkent Canberra'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Albanese, duyurulacak yeni düzenleme kapsamında, ülkesinde faaliyet gösteren yapay zeka şirketlerinin bazı "zorunlu güvenlik kurallarına" uymaları gerekeceğini söyledi.

Albanese, bu uygulama kapsamında hayata geçirilecek düzenleyici kuruluşun kurallara uymayan teknoloji firmalarına cezai yaptırım uygulama yetkisinin olacağını bildirdi.

Uygulama kapsamında, bir yapay zeka firmasının güvenlik ihlalinde bulunması halinde bunu bildirmekle yükümlü olacağını kaydeden Albanese, "Hedefimiz, yapay zekanın bizi şekillendirmesinden ziyade bizim onu şekillendirmemiz." dedi.

ABD merkezli OpenAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka ajanı, Avustralya hükümetinin internet sitesinde dijital bariyerle karşılaşmasının ardından komutlara rağmen güvenlik bariyerini aşmaya çalışarak, devletin sağlık sistemine sızmıştı.

Söz konusu güvenlik ihlali, haziranda meydana gelse de Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin eylülde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamayla kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: AA
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