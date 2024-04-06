Avusturalya'da sel sularından 152 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Avusturalya'da sel sularından 152 kişi kurtarıldı

Avusturalya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 152 kişi kurtarıldı. Avustralyalı yetkililer, bölge halkına daha yüksek noktalara taşınması uyarılasında bulunurken 72 kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği açıklandı.

06.04.2024 23:08  Güncelleme: 23:13
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- Avusturalya'da sel sularından 152 kişi kurtarıldı

SİDNEY - Avusturalya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 152 kişi kurtarıldı.

Avusturalya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran şiddetli yağış sellere neden oldu. Avustralyalı yetkililer, bölge halkına daha yüksek noktalara taşınması uyarılasında bulunurken 152 kişinin sel sularından kurtarıldığını duyurdu. Yetkililer, tehlikeli sel baskınlarının yaşandığı ülkenin en büyük şehri Sydney'de 72 kurtarma operasyonunun gerçekleştirildiğini söyledi. Yeni Güney Galler Eyaleti Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde yerel saatle 05.00'e kadar son 24 saat içinde 4 bin 128 yardım çağrısının alındığını ve 15 tahliye talimatı verildiği kaydedildi. Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns ise düzenlediği basın toplantısında, "Özellikle Sydney'in batısındaki bazı nehirlerde su seviyesi yükselmeye devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Avustralya, Galler, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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