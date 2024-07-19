Avusturya'da Hastaneler ve Hava Yolu Firmaları Yazılım Sorunu Nedeniyle Sınırlı Çalışıyor - Son Dakika
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Avusturya'da Hastaneler ve Hava Yolu Firmaları Yazılım Sorunu Nedeniyle Sınırlı Çalışıyor

Avusturya'da bazı hastane ve hava yolu firmaları, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle çalışmalarını sınırlamak durumunda kaldı. Hastanelerde bilgisayarların çalışmaması nedeniyle yeni hastalar diğer hastanelere yönlendirilirken, kontrol merkezleri ve hava yolu firmaları da sorundan etkilendi. Şu ana kadar herhangi bir uçuş iptali olmasa da check-in işlemleri manuel olarak yapılmaktadır.

19.07.2024 13:53
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Avusturya'da bazı hastane ve hava yolu firmaları, küresel yazılım sorunu nedeniyle çalışmalarını sınırlamak durumunda kaldı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu, dünyanın birçok ülkesi gibi Avusturya'yı olumsuz etkiledi.

Avusturya'nın kamu yayıncı kurulu ORF'nin haberine göre, Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kenti ile Tirol eyaletine bağlı Kufstein kentinde 2 hastanede bilgisayarların çalışmaması nedeniyle yeni hastalar bölgedeki diğer hastanelere yönlendirildi.

Tirol eyaletinde polis ve itfaiye gibi kuruluşlara hizmet veren kontrol merkezi de yazılım sorunundan etkilendi.

Uluslararası Viyana Schwechat Havaalanı'nda da 4 hava yolu firmasının bilgisayarlarında yaşanan sorun nedeniyle check-in işlemleri manuel olarak yapılırken, firmalar çalışmalarını sınırlamak durumunda kaldı ancak şu ana kadar herhangi bir uçuş iptali olmadı.

Kaynak: AA

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