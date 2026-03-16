Avusturya'da Irkçı Saldırı

16.03.2026 18:38
Tirol'de bir Türk aileye domuz kafası bırakılıp, Ramazan'a hakaret edildi. Aile şikayetçi oldu.

Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Hall in Tirol kasabasında ikamet eden Türk aile, 12 Mart sabahı ırkçı ve Müslüman karşıtı bir saldırının hedefi oldu.

TÜRK AİLENİN KAPISINA DOMUZ KAFASI BIRAKILDI

Henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, ailenin evinin önüne domuz kafası ve kapı kenarına ramazan ayı ile aileye yönelik hakaret içeren bir yazı bıraktı. Aile, saldırının failinin bulunması için şikayette bulundu.

GÖRÜR GÖRMEZ ÇIĞLIK ATTI

Saldırının hedefi olan aileden A.S. yaşadıklarını anlattı. A.S, eşinin sahur sonrası işe gitmek üzere kapıyı açtığını ve domuz kafasını görür görmez çığlık attığını aktardı. Olaydan sonra ailecek tedirgin olduklarını ve özellikle çocukların korkmaya başladığını anlatan A.S, "Artık çocuklar da korkmaya başladı. Dış kapının lambası yandığında çocuklar doğrudan oraya bakıyor ve çok tedirgin oluyorlar." dedi.

"ARTIK CANIMIZDAN ŞÜPHE ETMEYE BAŞLADIK"

A.S, işe giderken çocuklarını yalnız bırakmaktan da korktuğunu dile getirerek, "Artık canımızdan şüphe etmeye başladık." diye konuştu. Polisin konuyla yeterince ilgilenmediğini düşünen A.S, güvenlik için kamera takılmasını istediklerini, ancak polisin bunun yasak olduğunu bildirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
