Avusturya'da Kuş Gribi Riski Yükseldi - Son Dakika
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Avusturya'da Kuş Gribi Riski Yükseldi

Avusturya, tüm ülkeyi kuş gribi bulaşma riski yüksek bölge ilan etti. Önlemler alınacak.

07.11.2024 19:17
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Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkenin tamamının kuş gribi bulaşma riski yüksek bölge ilan edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk olarak Yukarı ve Aşağı Avusturya'da 200 bin kanatlı hayvanda kuş gribinin tespit edildiği, bununla beraber yabani kuşlarda da hastalığın yayıldığının görüldüğü belirtildi.

Bunun üstüne ülkenin tamamının, kuş gribi bulaşma riski yüksek bölge ilan edilmesine karar verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu geceden itibaren hastalığın yayılmasını önlemek için koruyucu ve güvenlik önlemlerinin hayata geçirileceği kaydedildi.

Buna göre öncelikli olarak ülkenin 6 eyaletinde 25 yerleşim yeri, kuş gribi bulaşma riski en yüksek bölgeler olarak sınıflandırılırken, bu bölgelerde 50 kanatlı hayvan için kümes zorunluluğu getirildi.

Açık alanda hayvanların beslenmesi yasaklandı ve kanatlı kümes hayvanları ile doğada yaşayan yabani kuşların temasının engellenmesi zorunlu kılındı.

Kuş gribi ile mücadelede ordu da destek verecek

Bu arada, Avusturya ordusu da kuş gribine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin muhtelif yerlerinde hastalıkla mücadele kapsamında askerlerin de görevlendirileceği, özellikle itlaf edilen hayvanların imhası ve sonrasında yapılacak ilaçlama ve benzeri önlemlerin alınmasında yetkililere yardım edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da Kuş Gribi Riski Yükseldi - Son Dakika

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