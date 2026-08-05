Avusturya'da Sıcaklık Rekoru ve Yangın Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avusturya'da Sıcaklık Rekoru ve Yangın Tehlikesi

Avusturya\'da Sıcaklık Rekoru ve Yangın Tehlikesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'da sıcaklık 41 dereceye ulaşarak rekor kırarken, orman yangınları riski artıyor.

VİYANA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Avusturya'da sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklık ilk kez 41 dereceye ulaştı. Ülkede orman yangınları sürerken, Tuna Nehri'ndeki su seviyesi de düşük seviyelerde seyrediyor.

Avusturya'nın resmi yayın kuruluşu ORF'ye göre, ülkenin başkenti Viyana'daki Stammersdorf bölgesinde salı günü öğleden sonra tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Avusturya gazetesi Kronen Zeitung'un bildirdiğine göre, ülkenin doğusundaki Burgenland eyaletinde orman yangını devam ederken, Viyana'daki Lobau sulak alanları ise "en yüksek yangın tehlikesi seviyesine" ulaştı. Avusturya'nın doğu bölgelerinin, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının merkezinde bulunduğu aktarıldı.

Tuna Nehri'nin tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilediğini bildiren gazete, mevcut durumun en kritik yıllar olan 2003 ve 2018 ile kıyaslanabilir düzeyde olduğunu söyledi.

ORF, etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının salı ve çarşamba günleri zirveye ulaştığını aktarırken, meteorologların çarşamba günü için de yeni rekorlar öngördüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Hava Durumu, Avusturya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Sıcaklık Rekoru ve Yangın Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Fuat Oktay: Karadeniz’de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Anket yapıldı İşte YSK’nın Yeni Parti’yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 12:45:16. #7.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da Sıcaklık Rekoru ve Yangın Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.