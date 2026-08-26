Avusturya'da Uçak Gölü'ne Düştü - Son Dakika
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Avusturya'da Uçak Gölü'ne Düştü

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Salzburg'dan havalanan 2 kişilik uçak, Attersee Gölü'ne düştü. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Avusturya'nın Salzburg eyaletinden havalanan küçük uçak, Yukarı Avusturya eyaletindeki Attersee Gölü'ne düştü.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Salzburg'dan havalanan 2 kişilik uçak, Attersee Gölü üzerinde irtifa kaybederek suya düştü.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, uçakla bağlantı yerel saatle 11.23 sıralarında kesildi.

Görgü tanıkları da uçağın hızla irtifa kaybettiğini ve ardından göle düştüğünü belirtirken, kazanın ardından uçağın enkazına ve mürettebata ilk etapta ulaşılamadı.

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye, kurtarma ekipleri, polis ve Avusturya Kızılhaçının katılımıyla geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Polis, sonar cihazıyla gölün derinliklerinde bazı cisimlerin tespit edildiğini ancak bunların düşen uçağa ait olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Uçağın düştüğü noktanın kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklıkta olduğu ve gölün bu bölümünün yaklaşık 140 metre derinliğe ulaştığı bildirildi.

Polis, öğleden sonra itibarıyla gölden uçağa ait herhangi bir enkaz parçasının çıkarılmadığını ve bölgedeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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