Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a transfer: Ousmane Diabate - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a transfer: Ousmane Diabate

Gençlerbirliği\'nden Newcastle United\'a transfer: Ousmane Diabate
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği'nin 2 bin dolar maaşla kadroya dahil ettiği Ousmane Diabate, Premier Lig'e Newcastle United'a transfer oldu. Gençlerbirliği, Diabate'nin transferinden 600 bin Euro kazanacak ve performansına göre ekstra gelir elde edecek. Diabate, sezon sonuna kadar kiralık olarak Gençlerbirliği'nde oynayacak.

Gençlerbirliği'nde önceki sezon kulübün eski başkan vekili İsmail Geliç’in Soar Akademi’den 2 bin dolar maaşla kadroya dahil ettiği Ousmane Diabate, Premier Lig'e gitti.

OUSMANE DIABATE, NEWCASTLE UNITED'DA

Diabate, Premier Lig ekibi Newcastle United ile anlaşma sağladı. Anlaşma gereği Diabate, sezon sonuna kadar Gençlerbirliği’nde kiralık olarak oynayacak. İngiliz ekibiyle 2 milyon 500 bin Euro peşin bedelle anlaşan Gineli futbolcunun satışından eski kulübü ise 600 bin Euro kazanacak. Gençlerbirliği, Diabate’den ayrıca 500 bin Euro da performans primi elde edebilecek ve oynadığı her maç başı Başkent ekibine para kazandıracak. 

Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a transfer: Ousmane Diabate

1 YIL DAHA GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KALACAK

Yapılan anlaşma kapsamında 1 yıl daha Gençlerbirliği’nde kiralık oynayacak olan Diabate’nin 400 bin Euro’luk yıllık maaşını da Newcastle ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 5 pay verecek. İngiliz kulübü Diabate’yi devre arasında geri istemesi durumunda ise Gençlerbirliği’ne sözleşmede belirtilen ücret karşılığında para ödeyeceği belirtildi.

BRENTFORD DA DEVREDEYDİ

Daha önce, Premier Lig ekiplerinden Brentford da Ousmane Diabate transferi için Gençlerbirliği’nin kapısını çalanlar arasında yer aldı. Kulüp başkanı Arda Çakmak’ın taksitle ödenecek 2 milyon 400 bin Euro’luk teklifi kabul etmemesi üzerine görüşmeler olumsuz neticelendi. Başkan Çakmak, Diabate transferi için Newcastle ile peşin ödeme konusunda anlaşma sağlandığını ve geniş kapsamlı bir satış gerçekleştirdiklerini belirtti. (DHA)

Newcastle United FC, Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a transfer: Ousmane Diabate - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti
Manisa’da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi Manisa'da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi
Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar
İhbarla ortaya çıktı Evden Kurişler’le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi
81 CHP il başkanından manifesto: Kişiler geçicidir, CHP kalır 81 CHP il başkanından manifesto: Kişiler geçicidir, CHP kalır

19:39
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü’den olay hareket
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket
19:07
İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi İşte sonuç
İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi! İşte sonuç
18:59
Coventry City’de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba Bakın neye benzettiler
Coventry City'de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba! Bakın neye benzettiler
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 19:57:14. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a transfer: Ousmane Diabate - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement