Avusturya Dışişleri Bakanı, ABD ara seçimlerindeki oy kullanımından memnuniyet duydu - Son Dakika
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Avusturya Dışişleri Bakanı, ABD ara seçimlerindeki oy kullanımından memnuniyet duydu

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Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD'deki ara seçimlerde çok sayıda kişinin oy kullanmasından memnuniyet duydu. Bakan, seçim sonuçlarından bağımsız olarak Avusturya ve Avrupa'nın güvenliğinin Kansas veya Iowa'daki oylara bağlı olmaması gerektiğini söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD'de yapılan ara seçimlerde çok sayıda kişinin oy kullanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Demokrasi, insanların karar alma süreçlerine katılmasıyla yaşar." değerlendirmesinde bulundu.

Meinl-Reisinger, ABD'deki ara seçimlere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Çok sayıda kişinin oy hakkını kullanmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Meinl-Reisinger, "Demokrasi, insanların karar alma süreçlerine katılmasıyla yaşar. Seçim sonuçlarından bağımsız olarak Avusturya ve Avrupa'daki güvenliğimiz ve refahımız, Kansas veya Iowa'daki insanların nasıl oy verdiğine bağlı olmamalı." ifadesini kullandı.

Bu nedenle kendi savunma kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırdıklarını vurgulayan Meinl-Reisinger, güçlü bir Avrupa Birliği'nin (AB) istikrarlı transatlantik ilişkilerin de en iyi temeli olduğunun altını çizdi.

Meinl-Reisinger, transatlantik ilişkileri desteklediğini belirterek, Atlantik'in diğer yakasında yalnızca ABD'nin bulunmadığına dikkati çekti.

Kanada'yı örnek gösteren Meinl-Reisinger, bu doğrultuda yeni ortaklıklar da geliştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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