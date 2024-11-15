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Avusturya Gaz Tedarikini Kesiyor

Başbakan Nehammer, Gazprom'un doğal gaz tedarikini durdurduğunu ve kış için yeterli rezerv olduğunu açıkladı.

15.11.2024 22:16
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus enerji şirketi Gazprom'un yarından itibaren ülkesine doğal gaz tedarikini keseceğini belirterek, ülkede bir yıl yetecek doğal gaz rezervinin bulunduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerine "şantaj yapmasına" izin vermeyeceklerini ifade etti.

Ülke basınında Gazprom'un yarından itibaren Avusturya'ya doğal gaz tedarikini durduracağına ilişkin haberlerin çıkması üzerine Başbakan Nehammer, sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulundu.

Nehammer, Viyana merkezli petrol ve gaz şirketi ÖMV tarafından, Gazprom'un tedariki durdurma kararına ilişkin bilgilendirildiğini, bunun Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana beklenen bir durum olduğunu kaydetti.

Bu kış hiç kimsenin "soğuktan donmayacağının ve hiçbir hanenin ısınma sorunu yaşamayacağının garantisini" veren Nehammer, "Önlemler alındı. Gaz rezervleri dolu ve yarından itibaren başka kaynaklardan yeterli düzeyde gaz tedariki sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Nehammer, daha önce aldıkları önlemlerin bugün kullanılacağını belirterek, gaz rezervlerinin yüzde 93 seviyesinde olduğunu ve bir yıllık ihtiyacı karşıladığını bildirdi.

Bugüne hazırlanmak için bütün doğal gaz sağlayıcılarının üzerlerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiğini aktaran Nehammer, "Böylelikle, Putin'in bize şantaj yapmasına izin vermediğimizi göstermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturyalı gaz şirketi, Gazprom'a açtığı davayı kazanmıştı

Bu arada ülke basınında, Rusya'nın gaz tedarikini durdurmasının ardında, ÖMV'nin Gazprom'a açtığı tahkim davasının olduğu ileri sürüldü.

ÖMV'den dün yapılan açıklamada, Gazprom Export'un Almanya'ya düzensiz gaz tedariki sağladığı gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kuralları kapsamında şirketin 2022'deki finansal kayıpları nedeniyle açtıkları tahkim davasında haklı bulundukları ve 230 milyon avro tazminat kazandıkları bildirilmişti.

Kaynak: AA

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