Avusturya\'nın Graz şehrinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

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Avusturya'nın Graz şehrinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Avusturya polisinin açıklamasına göre, yeni yıl kutlanan bir mekanda yerel saatle 04.00 sularında yangın çıktı.
Olayda, kimlik bilgileri verilmeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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