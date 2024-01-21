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PYEONGCHANG, 21 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Kayakla Atlama Karışık Takım etkinliği sırasında yarışan Avusturyalı sporcu Meghann Wadsak, 21 Ocak 2024. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Avusturyalı sporcu Meghann Wadsak, Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda başarı elde etti - Son Dakika