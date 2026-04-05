Ayakkabı Hırsızlığı: M.G. Tutuklandı - Son Dakika
05.04.2026 15:29
Hatay'da M.G., caddede başka birinin ayakkabısını çalıp tutuklandı. Olay güvenlik kamerasında.

HATAY'da caddede yürüyen M.G., kendi ayakkabısını çıkarıp, bir iş yerinin önündeki ayakkabıyı giyerek çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis tarafından yakalanan M.G., tutuklandı.

Olay, 2 Nisan'da Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen M.G., bir iş yerinin önündeki ayakkabıyı görünce çalmaya karar verdi. Kendi ayakkabısını çıkarıp, iş yerindeki ayakkabıyı giyen şüpheli bölgeden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 10 suç kaydının bulunduğunu belirledi. Polis, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
