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Ayakkabı imalathanesinde asansör kazası: Suriyeli işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ayakkabı imalathanesinde asansör kazası: Suriyeli işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir ayakkabı imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed Türkmen, üzerine düşen asansör sonucu ağır yaralandı. Hastanede 18 gün süren tedavinin ardından Türkmen hayatını kaybetti.

Ayakkabı imalathanesinde asansör kazası: Suriyeli işçi hayatını kaybetti
30.12.2023 - 11:22,
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GAZİANTEP'te, çalıştığı ayakkabı imalathanesinde üzerine asansör düşen Suriye uyruklu Ahmed Türkmen (45), tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 12 Aralık'ta Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabı imalathanesinde çalışan Ahmed Türkmen'in binmek istediği yük asansörü, halatı kopunca üzerine düştü. Yaralanan Türkmen, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince asansörün altından çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Türkmen, sabaha karşı 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 5 çocuk babası Türkmen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA
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