Ayamama Yaşam Vadisi, Avrupa Şehirlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Projelerinin Yarıştığı Eurocities Awards 2026'da Finale Kaldı

22.04.2026 12:12  Güncelleme: 12:43
İBB'nin Ayamama Yaşam Vadisi, Eurocities Awards 2026'da 'Şehir Girişimleri' kategorisinde finale kalarak Paris, Oulu, Manchester ve Rotterdam gibi büyük şehirlerle yarışacak. Projenin 'tekrarlanabilirlik' ilkeleriyle dikkat çektiği belirtiliyor. Ödül süreci, 9 Haziran'da Hollanda'nın Utrecht kentinde gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL) İBB tarafından hayata geçirilen Ayamama Yaşam Vadisi, Avrupa şehirlerinin sürdürülebilir kalkınma projelerinin yarıştığı Eurocities Awards 2026'da finale kaldı. "Şehir Girişimleri" kategorisinde Paris, Oulu, Manchester ve Rotterdam gibi Avrupa'nın dev şehirleriyle birlikte ilk 5 proje arasına giren Ayamama, kentsel iklim eylemi ve tekrarlanabilirlik ilkeleriyle öne çıktı. Kazananın Eurocities üyelerinin oylarıyla belirleneceği ödül sürecinin finali, 9 Haziran'da Hollanda'nın Utrecht kentinde gerçekleştirilecek Eurocities Konferansı'nda yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir vizyonunun örneklerinden Ayamama Yaşam Vadisi, Avrupa çapında dikkat çeken projeler arasına girdi. Eurocities'in 40. yılını kutladığı 2026 ödüllerinde "Şehir Girişimleri" kategorisinde kısa listeye girmeyi başaran proje; Paris'in "Oasis Schoolyards" (Vaha Okul Bahçeleri), Oulu'nun "Sustainable Future Learning Stream" (Sürdürülebilir Gelecek Öğrenme Akışı), Manchester'ın "In Our Nature" (Doğamızda Var) ve Rotterdam'ın "Circular Textile Fibre Recycling Ecosystem" (Döngüsel Tekstil Elyaf Geri Dönüşüm Ekosistemi) gibi dünyaca ünlü projeleriyle birlikte büyük ödül için rekabet edecek.

"Tekrarlanabilirlik" kavramı ön plana çıkarılıyor

Konuya ilişkin İBB yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Eurocities 2026 ödüllerinde bu yıl özellikle projenin başka şehirler tarafından da uygulanabilir olması yani "tekrarlanabilirlik" kavramı ön plana çıkarılıyor. Kentsel iklim eylemi temasıyla başvurulan Ayamama Yaşam Vadisi, betonlaşan kentsel alanların nasıl yeşil bir koridora dönüştürülebileceğini gösteren örnek bir model olmasıyla jüri tarafından kısa listeye layık görüldü. Proje, sadece çevresel bir iyileşme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda şehirlerin iklim krizine karşı nasıl daha dirençli ve kapsayıcı hale getirilebileceğini de gösteriyor.

Final süreci, 8-10 Haziran tarihleri arasında Hollanda'nın Utrecht kentinde yapılacak Eurocities Yıllık Konferansı ile zirveye taşınacak. Ödül sahipleri, konferansın ikinci gününde, 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek törenle ilan edilecek.

Kaynak: ANKA

