Ayasofya\'da Miraç Kandili İkramı

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İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya Camii'ne gelen vatandaşlarla sohbet ederek lokma ve lokum ikram etti.

Miraç Kandili dolayısıyla bir çok vatandaş Ayasofya Camii'ne gelerek mevlide katıldı. İlahiler ve dualar eşliğinde kandilin idrak edilmesinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, cami önünde vatandaşlarla sohbet ederek lokma ve lokum ikram etti. Vatandaşların kandilini kutlayan Yıldız, cami önündeki boza standını da ziyaret etti.