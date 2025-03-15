Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi Açıldı

Ayasofya'nın tarihini teknolojiyle sunan yeni müze, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

15.03.2025 11:46
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Ayasofya'nın 1700 yıllık tarihini görsel ve işitsel olarak sunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Dijital deneyim alanında Ayasofya'nın ve İstanbul'un tarihi serüveni, 13 farklı odada yüksek teknolojiler kullanılarak ziyaretçiler tarihin içindeymiş gibi anlatılıyor.

Zengin ve çeşitlendirilmiş yeni eser koleksiyonuyla misafirlerini ağırlayan müzenin sergi salonunda, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerinden gelen ve çoğu ilk defa sergilenen kıymetli eserler, izlenime sunuluyor.

"Müze Tarihi Eserler Koleksiyonu" içerisinde 15. yüzyıldan kalan Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim cüzü ve nadide şamdanların yanı sıra Hristiyanlık dinine ait litürjik malzemeler yer alıyor.

Ayasofya'nın yapımında kullanılan ve üzerinde eski Grekçe yazıtlar olan tarihi tuğla ile Fossatti Kardeşler tarafından yapılan ve kubbedeki dört Seraphim Meleği'nin yüzünü kaplayan bronz madalyonlardan biri sergileniyor.

"Müzecilikte artık yeni bir değişiklik, akım var"

AA muhabirine konuşan Dem Müzecilik CEO'su Eda Bildiricioğlu, müze binasının eskiden Defter-i Hakani binası olarak kullanıldığını belirterek "Müze üç kattan oluşuyor. Üçüncü ve ikinci katlarda Ayasofya'nın 1700 yıllık tarihini anlatan bir deneyim müzesi var. Deneyim müzesi, aslında en son teknolojilerle tüm duyulara hitap eden sanatın ve hikaye anlatıcılığının birleştiği bir mekan. Birinci katta ise Ayasofya'ya ait daha önce hiç sergilenmemiş 300 tarihi eser var." dedi.

Bildiricioğlu, ziyaretçilerin, hikayeleri dinledikten sonra görsellerde tanık oldukları eserlerin gerçeklerini de müze katında görebildiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Burada Ayasofya'ya dair bilgileri alıp, öğrendikten sonra Ayasofya Camisi'ni ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla çok daha anlamlı, manalı oluyor. Müzecilikte artık yepyeni bir akım var. Tarihi kültürel mirası yeni nesillere aktarmak, kültürel mirası yaşatmak için kullanılan yeni yöntemlerden bir tanesi teknoloji. Her işin içine girdiği gibi müzecilikte de var."

Ramazana özel ney dinletisi ziyaretçilere sunuluyor

Teknolojiyi sanatla, müzikle, tasarımla birleştirmenin ve doğru yerde, doğru teknolojiyi kullanabilmenin işin en önemli kısmı olduğunun altını çizen Bildiricioğlu, "Bu noktada ortaya koyduğumuz müzecilik anlayışı, yaptığımız tasarımlar, kullandığımız teknoloji ve kreatif tarafta çalışan arkadaşlarımızın içerikleriyle dünyada 10 ödül aldık. Yakın zamanlarda Roma ve Londra'da yapacağımız immersif deneyim müzeleriyle de bunları uluslararası arenaya taşıyacağız. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Eda Bildiricioğlu, açıldığından bu yana müzeye yoğun bir ilginin olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Özellikle ramazan ayında Anadolu'nun çok güzel enstrümanlarından biri olan ney ile hikayeyi birleştirdik. Hikaye ney sesinin verdiği ambiyansla çok daha anlamlı hale geldi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin de çok fazla ilgisini çekti. Aynı zamanda ramazan için yaptığımız yüzde elli kampanyası var. Bilette iki kişiden bir kişiye yüzde elli indirim uyguluyoruz."

Ney gösterisini ilk etapta ramazana özel olarak planladıklarını aktaran Bildiricioğlu, "Gördüğümüz kadarıyla ziyaretçiler de bundan çok etkileniyor. Zaman zaman bu tarz enstrümanların desteğiyle hikayeye biraz daha anlam katacağımız projeler yapacağız." diye konuştu.

Müzenin Norveçli ziyaretçilerinden Peter Mathias Skinnes ise İstanbul'a ikinci kez geldiğini söyleyerek "Müzeyi çok beğendim. Çok sayıda video vardı ama müze kısmı çok ilginç. Ayasofya hakkında okuyup öğrenebiliyoruz. Ayasofya'yı ziyaret etme şansım oldu ama bir kısmına erişilebildim. Müze Ayasofya'yı anlatmak için yeterli." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi Açıldı - Son Dakika

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